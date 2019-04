Ulkomaat

Presidentti Xi Jinpingin https://www.hs.fi/haku/?query=xi+jinpingin aikana eli vuodesta 2013 alkaen Kiina on kaksinkertaistanut diplomatian hoitamiseen tarkoitetun budjettinsa. Viime vuonna se oli 60 miljardia yuania eli vajaat kahdeksan miljardia euroa.Viime vuosina Kiina on siis kuluttanut miljardeja euroja saadakseen osakseen rakkautta ja hyväksyntää muulta maailmalta.Rahoilla Kiina on muun muassa avannut eri maihin 548 Konfutse-instituuttia http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/05/WS5c07239da310eff30328f182.html . Helsingissäkin on omansa. Valtion rahoittamien keskusten tavoitteena on edistää Kiinan kielen ja kulttuurin tuntemusta.Instituutteja on kritisoitu propagandan levittämisestä. Viime vuonna ainakin kymmenen yliopistoa Yhdysvalloissa ilmoitti sulkevansa instituutin.vallan (soft power) käsitteen isää professori Joseph Nyeta https://www.hs.fi/haku/?query=joseph+nyeta mukaillen voi sanoa, että maailmassa todellista vaikutusvaltaa on sillä, joka saa pakottamatta muut maat haluamaan mitä se itse haluaa.Tätä piikkipaikalle hivuttaen johtavaa tietä Kiina yrittää nyt kulkea. Jossain määrin se on jo onnistunutkin.

Esimerkiksi monien länsimaiden ulkopoliittiset johtajat eivät tapaa Tiibetin hengellistä johtajaa dalai-lamaa, koska myötämieliset eleet Tiibetiä kohtaan ovat Kiinan mukaan vihamielisiä tekoja Kiinan politiikkaa kohtaan.Ihmisoikeuksista Kiinaa ei ole muutenkaan juuri pantu julkisesti koville – tai sitten maat, jotka ovat niin tehneet, ovat myöhemmin taipuneet pyytämään anteeksi palauttaakseen välit.Kulttuurin puolella tyyppiesimerkkejä Kiinan tahtoon taipumisesta ovat elokuvista poistetut kohtaukset. Esimerkiksi laulaja Freddie Mercurysta https://www.hs.fi/haku/?query=freddie+mercurysta kertovasta Bohemian Rhapsody -elokuvasta poistettiin biseksuaalisuuteen viittaavat kohtaukset https://www.vanityfair.com/hollywood/2019/03/bohemian-rhapsody-censored-china?verso=true , jotta se saatiin Kiinan-markkinoille. Kiina on maailman suurin elokuvalippujen markkina-alue.

