”Surujen eläintarhasta” pelastettiin kymmeniä eläimiä Gazan kaistaleelta – omistaja oli poistanut nuorilta leijonilta kynnet, jotta vieraat voivat poseerata turvallisesti kuvissa

Ulkomaat

”Surujen eläintarhasta” pelastettiin kymmeniä eläimiä Gazan kaistaleelta – omistaja oli poistanut nuorilta lei

Gazan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Gaza

Rafahin

Jomaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelastusoperaation

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eläimet