Ulkomaat

Sudanissa vaaditaan presidentin eroa, osa sotilaista siirtyi suojelemaan mielenosoittajia

Sudanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Protestiliikehdintä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mielenosoittajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sudanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy