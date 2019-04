Ulkomaat

Norja aloittaa anonyymin työnhaun ulkomaalaisten syrjinnän estämiseksi

Norjan

NRK:n

Norjan

”Heidän pitäisi katsoa hakijan potentiaalia.”

Suomessakin

Aihe sai