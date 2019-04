Niinistö tapaa tiistaina Putinin Pietarissa: esillä arktisten asioiden lisäksi ainakin Euroopan neuvoston kiista, gps-häirintä ja Ukraina

Ulkomaat

Niinistö tapaa tiistaina Putinin Pietarissa: esillä arktisten asioiden lisäksi ainakin Euroopan neuvoston kiis

Pietari

Tasavallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eroaako tapaaminen jotenkin presidenttien viimeaikaisista tapaamisista?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arktiset aiheet ovat siis esillä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mistä muusta presidenttien oletetaan keskustelevan?

Mistä Euroopan neuvoston kiistassa on kyse?