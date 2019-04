Ulkomaat

Uuden-Seelannin joukkomurha johtui politiikan ja median myrkyllisestä maahanmuutto­puheesta, sanoo YK:n pakola

YK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puhuessaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moskeija-ampumisen