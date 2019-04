Ulkomaat

Isisiin kuulunut saksalaisnainen sai syytteen murhasta: orjaksi siepattu viisivuotias jesidityttö kuoli janoon

Jihadistijärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jennifer W:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurin

Syytteet