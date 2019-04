Ulkomaat

Putin kommentoi ensi kertaa erikoissyyttäjä Muellerin Venäjä-raporttia: ”Paljon melua tyhjästä”

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raporttia