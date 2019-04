Ulkomaat

Sveitsi lopettaa kahvin varmuusvarastoinnin, koska kahvi ”ei ole välttämätöntä”

ilmoitti keskiviikkona suunnittelevansa kahvin varmuusvarastoinnin lopettamista. Maa on varastoinut vuosikymmenien ajan kahvia hätätilanteiden varalta. Nyt Sveitsin huoltovarmuusvirasto on päättänyt, ettei kahvi ole välttämätöntä kansan selviytymisen kannalta.Sveitsin laki on velvoittanut pikakahvimerkki Nescafén omistavan elintarvikejätti Nestlén sekä monet muut kahvintuojat, -paahtajat ja -myyjät varastoimaan säkkejä raakakahvia.Sveitsi varastoi myös muun muassa sokeria, riisiä, ruokaöljyjä ja eläinten ruokia. Varmuusvarastojärjestelmä kehitettiin maailmansotien välissä. Ajatuksena oli, ettei sota, luonnonkatastrofit tai tautiepidemiat pääse aiheuttamaan pulaa elintärkeistä hyödykkeistä.suunnitelman mukaan kahvin varastointivelvollisuus loppuisi vuoden 2022 lopussa.”Liittovaltion huoltovarmuusvirasto on tullut siihen tulokseen, ettei kahvi ole välttämätöntä elämän kannalta”, Sveitsin hallitus tiedotti. ”Kahvissa ei ole juuri ollenkaan kaloreita eikä se siksi ole olennaista ravinnonsaannin kannalta.”Lopullista päätöstä asiasta odotetaan marraskuussa.Ruoan varmuusvarastoista vastaava Reservesuisse pyysi virastoa harkitsemaan päätöksen perumista. 15 kahvivarastointiin osallistuvista yrityksistä 12 halusi jatkaa – osittain siksi, että se auttaa tarjontaketjun hallinnassa. Jotkut myös huomauttivat, ettei virasto kiinnittänyt riittävästi huomiota kahvin terveyshyötyihin, kuten antioksidantteihin ja vitamiineihin.Reservesuissen mukaan pelkkien kalorien painottaminen ”ei tee oikeutta kahville”.noin 15 300 tonnin lakisääteisten kahvivarastojen on laskettu turvaamaan maan kahvinsaannin kolmeksi kuukaudeksi.Sveitsiläinen kuluttaa vajaat kahdeksan kiloa kahvia vuodessa siinä missä suomalainen yltää yli 12 kilon, kertoo kansainvälinen kahvijärjestö ICO.