Ulkomaat

Etelä-Korean aborttikielto vuodelta 1953 on perustuslain vastainen, oikeus totesi

Etelä-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomioistuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy