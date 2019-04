Irak lupaa huolehtia ulkomaalaisten Isis-vankien oikeudenkäynneistä, kunhan sille maksetaan miljardikorvaukset eikä kuolemanrangaistusta kielletä

Ulkomaat

Irak lupaa huolehtia ulkomaalaisten Isis-vankien oikeudenkäynneistä, kunhan sille maksetaan miljardikorvaukset

Irak

Nyt Irakin ja Yhdysvaltojen hallitus

AFP:n lähde kertoi

Hintapyyntö on niin kova

Irak on järjestänyt

Ihmisoikeusjärjestö