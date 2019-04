Ulkomaat

Brexitin viivästyminen sekoittaa eurovaalit: Suomi saa sittenkin vain 13 edustajaa ja yhden ”lisänumeron”

lykkääntyminen jälleen kerran mutkistaa eurovaaleja muidenkin kuin Britannian osalta. Suomen häntäpään paikoista tulee lisäjännitystä, sillä yksi Suomelle jyvitetty lisäpaikka katosi keskiviikkona.Jo kesällä 2018 oli sovittu, että EU:sta eroavan Britannian edustajanpaikoista osa jaetaan jäljelle jäävien EU-maiden kesken. Suomenkin oli määrä saada yksi lisäpaikka, ja edustajien määrän piti kasvaa 13:sta 14:ään.pyyhittiin keskiviikkona yli, kun Britannialle annettiin lisäaikaa lokakuun loppuun asti.EU-vaaleihin mennään sittenkin vanhoilla asetuksilla. Britannia joutuu valitsemaan itselleen 73 europarlamentaarikkoa, joiden kauden pituus laskettaneen korkeintaan kuukausissa. Suomen paikkamäärä palaa 13:een.Vaalien 14. suomalainen jää kuitenkin odottamaan brexitin toteutumista, sillä Britannialle suotu lisäaika on huokoinen. Kun erosopimus on hyväksytty ja saatettu voimaan, palataan brexit-järjestelyyn. Suomen 14. edustaja voi alkaa pakkailla laukkuaan.saattaa periaatteessa käydä vielä ennen eurovaaleja, jos sopimus menisikin Britanniassa läpi. Se ei vaikuta kovin todennäköiseltä, mutta eipä brexit-prosessissa ole todennäköisyyksien mukaan edettykään.Toinen määräaika olisi heinäkuun alku, jolloin uusi parlamentti käytännössä järjestäytyy. Saattaa siis olla, että Britannia tulee valinneeksi 73 ”haamuedustajaa”, jotka eivät koskaan ehdi varsinaiseen parlamenttityöhön.Jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa Suomella lienee jälleen 14 euroedustajaa. Se on paluu entiseen. Suomella oli 14 edustajaa kaudella 2004–2009.