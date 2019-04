Wikileaks, raiskaussyytökset, pitkäksi venynyt vierailu Ecuadorin suurlähetystössä – kuka on Julian Assange? Assange on hankala sananvapaussankari ja Ecuadorille kuin vaivaannuttava eno, jonka vierailu ei ottanut loppuakseen. Kummallisten käänteiden tarinassa on selvää vain se, että se jatkuu vielä.