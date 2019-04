Ulkomaat

Astronautti Scott Kelly vietti 340 päivää avaruudessa – Näin hänen kehonsa muuttui kaksoisveljeen verrattuna

Ihmiskeho

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Scottin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutokset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkin