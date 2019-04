Angela Merkel poisti työhuoneensa seiniltä kaksi maalausta sen jälkeen kun paljastui, että taiteilija oli natsi

Ulkomaat

Angela Merkel poisti työhuoneensa seiniltä kaksi maalausta sen jälkeen kun paljastui, että taiteilija oli nats

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näyttelyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Emil Noldea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merkelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nolde-säätiön