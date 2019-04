Ulkomaat

Jalkapallo­kentän kokoinen ennätyskone teki onnistuneen koelennon Kaliforniassa

Siipien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Stratolaunch

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koelennolla

Erikoisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy