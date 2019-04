Ulkomaat

Hirmumyrsky Idain kuolonuhrien määrä ylitti tuhannen, lähes 5 000 mosambikilaista on sairastunut koleraan

Kaakkois-Afrikkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuolonuhrien

maaliskuussa riepotelleen hirmumyrsky Idain kokonaistuhot tarkentuvat yhä. Uutistoimisto Reutersin mukaan YK:n tuorein vahvistettu kuolonuhrien määrä on 1 006 ihmistä.Lukuun on laskettu sekä varsinaisessa myrskyssä että sen jälkeisissä tulvissa ja rankkasateissa kuolleet. Maailmanpankin arvion mukaan hirmumyrskyssä kärsineet Mosambik, Zimbabwe ja Malawi tarvitsevat tuhojen korjaamiseen noin 1,7 miljardia euroa.Kuolleista 602 on mosambikilaisia, 344 zimbabwelaisia ja 60 malawilaisia. Lisäksi Mosambikin tulva-alueella lähes 5 000 ihmistä on sairastunut koleraan. Heistä kahdeksan on kuollut.Mosambikissa yli 1 600 ihmistä loukkaantui hirmumyrskyn seurauksena. Zimbabwessa loukkaantuneita on 200 ja Malawissa 670.lisäksi hirmumyrsky Idai tuhosi asuinrakennuksia ja ruokakasvien satoja.Mosambikissa YK arvioi myrskytuhojen vaikuttaneen noin 1,85 miljoonan ihmisen elämään. Satoa Idai tuhosi noin 700 000 hehtaarin alueelta. Idaita pidetäänkin Mosambikin historian tuhoisimpana katastrofina.Zimbabwessa Idain vaikutusalueella asuu noin 250 000 ihmistä ja Malawissakin yli 850 000 ihmistä.Myrsky tuhosi lisäksi etenkin Mosambikissa maanteitä ja sähkö- ja tietoverkkoja.