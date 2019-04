Ulkomaat

Trumpin uudelleenvalinta­kampanja on kerännyt lahjoituksia yhtä paljon kuin demokraattien kärkinimet yhteensä

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump