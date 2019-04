Ulkomaat

Paavin kuolinkellot, piknikit ex-tyttöystävän kanssa, kihloihin pihalla – HS:n lukijat muistelevat Notre Damea

Katariina Salmi: Mykistävän kaunis näky pimeässä

Esa Malm, Espoo: Laulu kaikui upeasti

Minna Ahola, Helsinki: Täytimme vesipullot puistikossa

Eva Tudeer, Toivakka: Kumeimmat kellot soivat paaville

Notre-Dammes, Kuopio: Kävimme ehtoollisella ja tornissa

Heljä Tilli, Hirvensalmi: Nokinen katedraali oli pettymys 1973

Minttu: Notre Dame tarjosi kauneutta ja rauhaa

Klaus: Kulttuuriperinnön symboli

Minna Viitasaari: Menimme pihalla kihloihin