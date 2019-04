Ulkomaat

Kun luonnon­katastrofi iskee, it-väki rientää apuun jo ennen kenttä­sairaalaa: Jonathan Nygård tuli Mosambikii

Beira/Mosambik

Luonnonkatastrofin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nygård

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miehillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viestiverkon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nygård

Kun

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006054537.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006053322.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006048139.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006047351.html