Ulkomaat

Maahanmuuttovirasto hylännyt suurimman osan venäläisten Jehovan todistajien turvapaikka­hakemuksista

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäläiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maahanmuuttoviraston