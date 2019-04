Mitä tehdä tuhansille vangituille Isis-taistelijoille? Vastaus selviää väistämättä pian, ja ministeri Häkkäsen ehdotus on osoittautumassa mahdottomaksi

Ulkomaat

Mitä tehdä tuhansille vangituille Isis-taistelijoille? Vastaus selviää väistämättä pian, ja ministeri Häkkäsen

Jihadistijärjestö Isis on heikoimmillaan. Suurimmillaan Britannian kokoinen ”kalifaatti” on luhistunut. Mitä tehdä Isisin taistelijoille? Isis houkutteli noin 6 000 taistelijaa pelkästään Euroopasta. Kurdijoukkiojen vankina on karkeiden arvioiden mukaan kolmisentuhatta vankia.