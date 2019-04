Ulkomaat

Venäjästä on tullut Lähi-idässä kaikkien kaveri, mutta Syyrian sodan päättyminen voi muuttaa tilanteen

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suhteet

Nyt

Lähi-itä

Venäjä