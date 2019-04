Ulkomaat

"Madame, putositte omenoihin" eli miksi moni ulkomailla asuva käy kampaajalla Suomessa

Bryssel

Kun

Belgiassa

Moni

astuu maineikkaaseen hiussalonkiin Belgian pääkaupungissa Brysselissä, ei tarvitse olla hetkeäkään yksin. Vastaanottohenkilö ottaa asiakkaan takin tiskin taakse. Toinen pukee ylle valkoisen takin, johdattaa alakertaan ja tarjoilee kahvia. Värjäysasiantuntija punnitsee tukan ominaisuuksia ja manikyristi rientää paikalle. Miksipä ei kynnet samaan syssyyn?Kun oli aika mennä kampaajalle ensimmäistä kertaa uudessa kotimaassa, moni muisto palautui mieleen. Ranskassa parikymppisenä väärinymmärrykset johtivat niin lyhyeen tukkaan, että sitä piti pitää koko kesä pinneillä kiinni. Nyt kielitaito on sentään karttunut, ja kokemukset osoittaneet, että ulkomailla ensin neuvoa kannattaa kysyä muilta suomitukkaisilta ihmisiltä.Belgiassakin kampaajat ovat varmasti ammattitaitoista porukkaa, eikä perimmäinen syy suomalaisten maassa kohtaamiin ongelmiin liity siihen. Tyypillinen suomalainen tukka vain saattaa olla heille erilainen ammatillinen elämys, ja toki kommunikaatiovaikeudetkin vaikuttavat. Osa ulkosuomalaisista käy vuosienkin ulkomailla asumisen jälkeen edelleen Suomessa kampaajalla.asuville suomalaisille tehdyn lyhyen Facebook-kyselyn perusteella ongelmallisia hiustoimenpiteitä ovat erityisesti leikkaus ja raidoitus. Hiuksia saatetaan myös kommentoida eri tavalla kuin mihin monet ovat tottuneet. ”Madame, teillä on vauvantukka”, oli eräälle sanottu. Suomalaistukkaa kutsutaan usein ohueksi, liukkaaksi tai joskus vain oudoksi.Raidoituksessa suomalaista vaaleaa sävyä voi olla joskus vaikea käsitellä. Raidoista tulee helposti keltaiset tai raitojen paksuus yllättää. ”Pyysin muutamia ohuita tummanvaaleita raitoja. Sain viisi kolmen sormen paksuista valkoista raitaa keskellä päätä. Melkein ysärin raitaverkkarit pään päällä”, kertoi eräs vastaaja kokemuksistaan.Myös hiusten leikkauskulttuurit saattavat törmätä. Ohutta tukkaa ohennetaan ja kerrostetaan, tai tyyli on erilainen kuin mihin on totuttu: latvat pätkitään totuttua nopeammin tai vaikka partaveitsellä. Usein kampaajalla on toki näkemys, mikä asiakkaalle sopii. Belgiassa se voi koskea myös naisellisuutta: liian lyhyttä tukkaa ei yhdelle kommentoijalle suostuttu leikkaamaan.myös kehui uuden kotimaansa kampaajaa, ja osa sanoi, että palaa Suomeen muuttamisen jälkeen takaisin kampaajalle Belgiaan. Osa kertoi, ettei ole löytänyt sopivaa kampaajaa mistään. Vaikeus kertoo asian herkkyydestä: operointi koskee yhtä ihmiskehon näkyvimmistä osista. Aina ei voi pitää pipoakaan.Brysseliläisessä hiussalongissa raita-aine vaikuttaa jo, mutta manikyristillä on vaikeuksia. Hoitamattomat kynsinauhat vuotavat verta. Tulee huono olo, ja pyydän päästä makaamaan pesutuoliin, jos vaikka helpottaisi. Matkalla pimenee.”Madame, onko kaikki hyvin? Taisitte pudota omenoihin?”Henkilökuntaa on kerääntynyt kontalleen lattialle, johon olen näköjään pyörtynyt. Sitä se omenoihin putoaminen ranskaksi tarkoittaa. Seuraavaksi he väittelevät, onko tokeentumiseksi hyvä juoda kuumaa tai kylmää. Syödä makeaa vai suolaista. Saan kylmän pyyhkeen niskani alle ja laseja, joissa on lämmintä ja kylmää vettä.Loppu meneekin mukavasti. Raidat pestään, ja siirryn yläkertaan hiustaiteilijan luokse. Hän pyytää minua seisomaan, koska haluaa leikata hiukseni niin. Siis seison, vähän pöllämystyneenä valkoisessa takissani kristallikruunujen alla. Hiuksista tulee hienot. Laskussa on monta riviä, ja loppusumma on suuri. On kuitenkin voittajaolo: selvisin!