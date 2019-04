Ulkomaat

Maailman pienin poikavauva pääsee sairaalasta yli puolen vuoden jälkeen kotiin Japanissa

Japanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vauva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lokakuussa syntynyt maailman pienin eloon jäänyt poikavauva pääsee viikonlopun aikana kotiin, kertoi pojan lääkäri uutistoimisto AFP:n mukaan perjantaina.Poikavauva syntyi hätäkeisarinleikkauksella 1. lokakuuta vain 22 sentin pituisena ja 258 gramman painoisena. Vauvan äiti oli tällöin ollut raskaana vasta hieman alle 25 raskausviikon verran.on kasvanut sairaalassa lähes seitsemän kuukauden aikana syntymäpainostaan 13-kertaiseksi eli yli kolmikiloiseksi ja pääsee Keski-Japanissa sijaitsevasta Naganon lastensairaalasta kotiin viikonlopun aikana.Sairaalassa olonsa aikana vauva on ollut vastasyntyneiden teho-osastolla. Pienikokoiselle vauvalle on jouduttu antamaan maitoa letkujen ja pumpulipuikkojen avulla.”Kun hän syntyi, hän oli niin pieni. Vaikutti siltä, että hän voisi särkyä kosketuksesta. Olin niin huolissani”, vauvan äiti kertoi AFP:n mukaan.”Nyt hän juo maitoa, ja voimme kylvettää häntä. Olen niin iloinen siitä, että näen hänen kasvavan.”pienin selviytynyt vauva syntyi vuonna 2015 Saksassa. Saksalaistyttö painoi syntyessään 252 grammaa, kertoo AFP Iowan yliopiston tilastoon perustuvan lähteen perusteella.Nyt kotiin pääsevää vauvaa ennen maailman pienimpänä syntynyt poikavauva oli niin ikään viime vuonna syntynyt japanilaisvauva. 268 gramman painoisena syntynyt vauva pääsi tokiolaisesta sairaalasta kotiin helmikuussa.AFP:n mukaan selviytymisennuste on hyvin pieninä syntyvillä poikavauvoilla merkittävästi alhaisempi kuin tytöillä.