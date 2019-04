HS seuraa: Useita räjähdyksiä Sri Lankassa hotelleissa ja pääsiäiskirkoissa – ainakin 20 kuollut, lähes 300 loukkaantunut

Ulkomaat

HS seuraa: Useita räjähdyksiä Sri Lankassa hotelleissa ja pääsiäiskirkoissa – ainakin 20 kuollut, lähes 300 lo

Sri Lankan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Colombon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reutersin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

pääkaupungissa Colombossa sijaitsevissa kahdessa kirkossa on tapahtunut räjähdyksiä, kertovat uutistoimistot. Kirkoissa räjähti pääsiäismessun aikana.Paikallisen median mukaan kello kahdeksalta sunnuntaina Suomen aikaan tapahtuneissa räjähdyksissä kerrottiin kuolleen ainakin 20 ihmistä ja loukkaantuneen 280 ihmistä. Toistaiseksi ei tiedetä, onko kyse terroriteoista.Uutistoimistojen mukaan räjähdyksiä oli kaikkiaan kuusi. Räjähdyksistä kolme tapahtui Colombossa. Niistä yksi oli paikallisessa kirkossa ja kaksi muuta luksushotelleissa.Muista räjähdyksistä tiedetään, että niistä kaksi tapahtui kirkoissa ja yksi ilmeisesti kolmannessa hotellissa.poliisi vahvisti Reutersille, että yksi kohteista on St. Anthonyn kirkko Kochcikaden kaupunginosassa.Negombon kaupungissa Colombon pohjoispuolella sijaitsevan St. Sebastianin kirkon Facebook-sivuilla tapahtuneesta kirjoitettiin pommi-iskuna.”Pommi-isku kirkossamme, tulkaa auttamaan, jos perheenjäseniänne on täällä”, kirkon sivulla luki sunnuntaiaamuna.mukaan räjähdyksiä olisi ollut myös Colombossa sijaitsevissa kahdessa hotellissa ja Negombon alueella. Srilankalaisen Hiru Newsin mukaan räjähdyksiä olisi ollut myös itäisessä Batticaloan provinssissa.AFP:n ensimmäisten tietojen mukaan kirkoissa tapahtuneissa räjähdyksissä on loukkaantunut ainakin 80 ihmistä.”Kahdeksankymmentä ihmistä on jo tuotu sairaalahoitoon, ja lisää on tulossa”, kerrottiin Colombossa sijaitsevasta kansallisesta sairaalasta AFP:lle.Sri Lankan väestöstä vain noin kuusi prosenttia on katolisia kristittyjä. Enemmistö srilankalaisista on buddhalaisia.