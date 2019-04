Matkatoimisto Tui: Sri Lankan iskukohteissa ei suomalaisia asiakkaita – ”Jos tämä olisi tapahtunut noin kuukausi aiemmin, tilanne olisi saattanut olla aivan toisenlainen”

Ulkomaat

Matkatoimisto Tui: Sri Lankan iskukohteissa ei suomalaisia asiakkaita – ”Jos tämä olisi tapahtunut noin kuukau

Ulkoministeriö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matkatoimisto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bergin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS tavoitti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy