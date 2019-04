Ulkomaat

Kanadassa evakuoitu 1 200 ihmistä tulvien vuoksi

Juuri nyt

1 200

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Beaucen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Quebecin

Viranomaiset

ihmistä on jouduttu evakuoimaan itäisessä Kanadassa tulvien tieltä, kertoo uutistoimisto AFP.Pääsiäisviikonlopun lämmin sää sekä rankat sateet ja lumen sulaminen ovat aiheuttaneet kevättulvia Ontarion, eteläisen Quebecin ja New Brunswickin alueilla.alueelta eteläisessä Quebec Cityssä jouduttiin evakuoimaan 800 ihmistä. Yhteensä tulvat ovat vaikuttaneet noin tuhanteen kotitalouteen.Tulvien takia on myös kuollut yksi ihminen. Pontiacissa Quebecissä lauantaina kuollut mies oli ajanut veteen, sillä tämä ei ollut havainnut, että tulvat olivat pyyhkäisseet sillan mennessään.ja New Brunswickin alueelliset hallinnot ovat pyytäneet apua armeijalta.Tulvien aiheuttamissa ongelmissa on saapunut auttamaan yhteensä yli 600 sotilasta muun muassa Quebecin ja Ottawan alueilla.pelkäsivät aikaisemmin, että vuonna 2017 tapahtuneet katastrofaaliset tulvat toistuisivat tänäkin vuonna.Sunnuntaina viranomaiset olivat AFP:n mukaan tilanteesta jo optimistisempia, eivätkä pelänneet tulvien yltyvän yhtä pahoiksi kuin yksittäisillä alueilla.