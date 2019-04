Ulkomaat

120 000 pikkulasta saa ensimmäisenä malariarokotteen, joka saattaa pelastaa satojatuhansia ihmisiä joka vuosi

Yli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malariaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2000-luvulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy