Ulkomaat

Kun Vladimir Putin ja Kim Jong-un aloittavat neuvottelunsa Vladivostokissa, tapaamisen tärkein vaihe on takana

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006081102.html

Tapaamista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kremlin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kim

On