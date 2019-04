EU-komission saksalainen johtajaehdokas vastustaa kotimaansa kantaa ja haluaa estää Nord Stream 2 -kaasuputken rakentamisen

Ulkomaat

EU-komission saksalainen johtajaehdokas vastustaa kotimaansa kantaa ja haluaa estää Nord Stream 2 -kaasuputken

Berliini

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Weber

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Weber

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy