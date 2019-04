Ulkomaat

Lasten seksuaalista hyväksi­käyttöä esittävistä kuvista lähes puolet sijaitsee hollantilais­palvelimilla, kert

Lasten

Hollannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hollanti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IWF:n löytämien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmiö ei

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006051939.html