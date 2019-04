Sri Lankan pommi-iskun tekijöistä kaksi oli maustemiljonäärin poikia, joita kuvailtiin naapuruston julkkiksiksi

Ulkomaat

Sri Lankan pommi-iskun tekijöistä kaksi oli maustemiljonäärin poikia, joita kuvailtiin naapuruston julkkiksiks

Sri Lankan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sri Lankan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sri Lankan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isisin videossa

Toistaiseksi

Sri Lanka