Bangladesh julisti kovaotteisen sodan pientä punaista pilleriä vastaan, mutta jopa miljoonat ehtivät tulla riippuvaiseksi ”hullusta lääkkeestä”

Ulkomaat

Bangladesh julisti kovaotteisen sodan pientä punaista pilleriä vastaan, mutta jopa miljoonat ehtivät tulla rii

Bangladesh

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Koko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bangladeshin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yaban

Metamfetamiini

YK:n