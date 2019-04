Ukrainan vasta valittu presidentti näpäytti Putinia: ”Me tarjoamme Ukrainan kansalaisuuden kaikille autoritaarisista hallinnoista kärsiville”

Ulkomaat

Ukrainan vasta valittu presidentti näpäytti Putinia: ”Me tarjoamme Ukrainan kansalaisuuden kaikille autoritaar

Ukrainan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ukrainan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

41-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy