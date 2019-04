Englannissa raiskauksen uhrin pitää antaa kännykkänsä poliisin tutkittavaksi, tai rikoksen selvitystä ei välttämättä jatketa

Ulkomaat

Englannissa raiskauksen uhrin pitää antaa kännykkänsä poliisin tutkittavaksi, tai rikoksen selvitystä ei vältt

Lontoo

Raiskausten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhrien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raiskauksen

Raiskauksista