Ulkomaat

Isis julkaisi propaganda­videon, jossa järjestön johtajan väitetään esiintyvän ensimmäistä kertaa viiteen vuot

Islamistista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Videolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Al-Baghdadia