Wikileaks-perustaja Julian Assange tuomittiin Lontoossa liki vuodeksi vankeuteen oikeuden määräyksen rikkomisesta

Ulkomaat

Wikileaks-perustaja Julian Assange tuomittiin Lontoossa liki vuodeksi vankeuteen oikeuden määräyksen rikkomise

Vuotosivusto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

AFP:n mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On myös