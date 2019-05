Ulkomaat

Mount Everestin rinteiltä kerättiin kolme tonnia roskia

korkeimman vuoren Mount Everestin rinteille lähetetty siivousjoukkue on kerännyt kolme tonnia jätteitä kahden viikon aikana, kertoo uutistoimisto AFP.Kunnianhimmoisena tavoitteena on saada puhdistettua ”maailman korkein jätekasa”.jatkuneet kaupalliset vuorikiipeilyretkikunnat ovat jättäneet vuorenrinteet siivottomaan tilaan, kun vauraat kiipeilyturistit eivät ole piitanneet jälkiensä korjaamisesta.Huipulle johtavalla reitillä on muun muassa telttoja, hylättyjä kiipeilyvarusteita, tyhjiä kaasusäiliöitä ja myös ulostetta.Everest yltää 8 848 metrin korkeuteen. Tämän vuoden kiipeilykausi on vastikään alkanut, ja Nepalin hallitus lähetti vuorelle 14-henkisen siivousjoukkueen, jonka tavoitteena on kerätä 10 tonnia jätettä.Tähän mennessä Everestin huipulle on kiivennyt yli 4 000 ihmistä, ja määrät ovat kasvaneet jatkuvasti. Viime vuonna rikottiin ennätys, kun 807 kiipeilijää pääsi huipulle asti.