Tanska ja Kanada ovat käyneet ”sotaa” pienestä Grönlannin luodosta jo 35 vuoden ajan aseinaan viski ja akvaviitti

Ulkomaat

Tanska ja Kanada ovat käyneet ”sotaa” pienestä Grönlannin luodosta jo 35 vuoden ajan aseinaan viski ja akvavii

Kaukana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Molemmilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hansinsaaren