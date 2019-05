Ulkomaat

Poliisi hajotti kovin ottein opposition luvallisen mielenosoituksen Pietarissa, kymmeniä pidätettiin

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kreml-myönteiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putinin