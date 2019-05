Ulkomaat

Intia varautuu ankaraan hirmu­myrskyyn, lähes 800 000 ihmistä evakuoidaan

Lähes

Intian

800 000 ihmistä evakuoidaan hirmumyrskyn tieltä Intiassa, kertovat uutistoimistot.Trooppisen syklonin odotetaan rantautuvan maan itärannikolle perjantaihin mennessä. Ihmisiä evakuoidaan veneillä, linja-autoilla ja junilla. Noin tuhanteen kouluun ja muihin rakennuksiin on rakennettu väestönsuojia yli miljoonalle ihmiselle.Meteorologien mukaan hirmumyrsky Fanin keskus sijaitsee tällä hetkellä Bengalinlahdella. Myös etelärannikolla sijaitsevaan Odishan osavaltioon on odotettavissa voimakkaita sateita. Tuulien ennustetaan voimistuvan jopa yli 55 metriin sekunnissa.Myrskyalueilla olevia turisteja on kehotettu poistumaan rannikkokaupungeista, viranomaiset kertovat.vuosittainen syklonikausi kestää yleensä huhtikuusta joulukuuhun. Muutamat myrskyistä johtavat kymmenien tuhansien ihmisten evakuointeihin, myrskytuhoihin ja kuolemiin Intiassa ja Bangladeshissa.AFP:n mukaan pyörremyrsky Fani on neljäs yhtä voimakas Intian itärannikolle iskenyt hirmumyrsky kahteen vuosikymmeneen. 20 vuotta sitten Odishan rannikolle iskenyt hirmumyrsky tappoi yhteensä 10 000 ihmistä 20 vuotta sitten, kertoo Reuters. Vuonna 2013 myrskyn tieltä tehty massaevakuointi pelasti lähes miljoonan ihmisen hengen.