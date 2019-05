Ulkomaat

Yhdysvalloissa rajaviranomaiset haluavat aloittaa DNA-testit siirtolaisten sukulaisuussuhteiden todistamiseksi

rajaviranomaiset suunnittelevat siirtolaisten DNA-testausten aloittamista arvioidakseen, ovatko rajalle tulevat aikuiset ja lapset sukua toisilleen. Asiasta kertoo kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeriö.Viranomaisten mukaan osa aikuisista siirtolaisista on väittänyt valheellisesti joidenkin lasten olleen heidän sukulaisiaan, jotta he ovat päässeet mahaan. Uusien testien tarkoituksena on estää tämä.Pikainen DNA-testi on tarkoitus ottaa poskesta. Jos väitteet sukulaisuussuhteesta ovat valheellisia, valehtelijoita vastaan nostetaan syytteet.ja maaliskuun välillä lähes 190 000 ihmistä saapui Yhdysvaltoihin perhesiteisiin perustuen ilman tarvittavia maahanmuuttodokumentteja, ilmenee tullin ja rajavalvonnan tilastoista.Kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministeriön mukaan kyselyt ja muut tutkimukset paljastivat, että yli tuhat väitetyistä perhesiteistä ei ollut sellaisia kuin oli kerrottu.Ministeriön virkamiesten mukaan uudessa ohjelmassa halutaan arvioida, ovatko rajalla tehtävät DNA-pikatestit järkeviä. DNA-testit keskittyvät todentamaan lapsi-vanhempi-suhteita, ei muita perhesiteitä.