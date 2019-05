Kaksi lokkia tunkee toistuvasti liikennekameran kuviin Lontoossa – viranomaiset nimesivät ”photobombaajat” Graemeksi ja Steveksi

Ulkomaat

Kaksi lokkia tunkee toistuvasti liikennekameran kuviin Lontoossa – viranomaiset nimesivät ”photobombaajat” Gra

Kaksi

Liikenneviranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/TfLTrafficNews/status/1123915252230496262

Lokit