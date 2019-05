Ulkomaat

Ruokakriisi uhkaa Pohjois-Koreaa, kansalaisten ruokakiintiöt ennätyksellisen pieniksi

Pohjois-Korea

YK:n

vähentää ruoka-apua saavien kansalaistensa ruokakiintiön ennätyksellisen alhaalle, kertoo YK arviossaan uutistoimisto Reutersin mukaan.Päivittäinen ruokamäärä henkilöä kohden on jatkossa vain 300 grammaa, ja se tulee todennäköisesti vielä laskemaan vuoden edetessä.Ruokakriisin syynä on Pohjois-Korean huonoin sato vuosikymmeneen. Kuivat kaudet, lämpöaallot ja tulvat ovat koetelleet paikallista maataloutta, ja tuotanto on jäänyt 1,4 miljoonaa tonnia liian alhaiseksi.Maailman ruokaohjelma (WFP) on yksi harvoista apujärjestöistä, joilla on pääsy Pohjois-Koreaan. Sen alkuvuodesta toteuttamasta laajasta tutkimuksesta selviää, että yli kymmenen miljoonaa ihmistä on vaarassa nähdä nälkää, sillä ruoka ei tule riittämään seuraavaan satoon asti.Tällä hetkellä pohjoiskorealaisten proteiininsaanti on äärimmäisen alhaista. Tutkimuksessa arvioidaan, että jotkut perheet saavat proteiinia vain muutaman kerran vuodessa.Hankalien ilmasto-olosuhteiden lisäksi Pohjois-Korea kärsii polttoaineen, lannoitteen ja maatalouskoneiden varaosien puutteesta.