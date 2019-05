Vihreistä povataan yhtä eurovaalien voittajista – EU:n johtotehtäviin ehdolla oleva Ska Keller varoittaa konservatiiveja: ”Lopettakaa outo pelinne”

Ulkomaat

Vihreistä povataan yhtä eurovaalien voittajista – EU:n johtotehtäviin ehdolla oleva Ska Keller varoittaa konse

Bryssel

Tänä

lauantaina Suomeen vihreiden vaalikampanjan avaukseen saapuva saksalainen europarlamentaarikko Ska Keller https://www.hs.fi/haku/?query=ska+keller , 37, on helpompi tavoittaa tänä keväänä jostain muualta kuin Brysselistä.Keller on toinen Euroopan vihreiden puolueryhmän kärkiehdokkaista, ja hän kampanjoi toukokuun eurovaaleissa paikasta Euroopan komission johtajaksi. Tämän vuoksi Keller ja vihreiden toinen kärkiehdokas, hollantilainen Bas Eickhout https://www.hs.fi/haku/?query=bas+eickhout , kiitävät nyt ympäri Eurooppaa hengästyttävää tahtia.Keller vastaa puhelimeen lentokentällä, jossa hän on juuri matkalla kohti Italian Firenzeä. Siellä hän osallistuu paneeliin yhdessä muiden eurooppalaisten puolueiden kärkiehdokkaiden kanssa. Huumorintajuinen ja napakkasanainen Keller on selkeä vastavoima kolmelle miespanelistille, joita Kellerin mielestä EU:n johtotehtävissä on jo valmiiksi liikaa.”Esimerkiksi komission puheenjohtaja ei ole ollut koskaan nainen. Olemme toivoneet myös, että jäsenmaat voisivat esittää komissaareiksi aina kahta ehdokasta, jotta sukupuolten tasa-arvoa voisi paremmin huomioida”, Keller sanoo.kommentti on sivallus myös Suomelle, jolla ei ole ollut koko jäsenyytensä aikana naista komissaarina. Kun Keller aloitti 27-vuotiaana Euroopan parlamentissa vuonna 2009, instituutio oli vanhakantaisempi kuin nyt. Parlamenttia pidettiin entisten poliitikkojen sijoituspaikkana, Keller sanoo.”On edelleen iso ongelma, että naisia on vain hieman yli 30 prosenttia, ja nuoria tarvittaisiin lisää. Kunnioitus parlamentin työhön on kuitenkin kasvanut, ja sieltä osa on ponnistanut vaikka pääministeriksi.”Kellerin Euroopan-kiertue on sujunut hyvin, sillä vihreiden noste näkyy hänen mukaansa kentällä. Esimerkiksi Kellerin kotimaassa Saksassa vihreistä on tullut jo toiseksi suurin puolue, joka on onnistunut keräämään äänestäjiä oikeistosta ja vasemmistosta. EU-vaaliennusteiden mukaan vihreät peittoavat jo Saksan demarit https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006090265.html Kellerin mukaan muutos näkyy esimerkiksi Baijerissa, jossa kansleri Angela Merkelin https://www.hs.fi/haku/?query=angela+merkelin liittolaispuolue, konservatiivinen CSU menetti merkittävästi ääniä juuri vihreille viime vuoden osavaltiovaaleissa. Kellerin oma eurovaalikiertue Baijerissa päättyi juuri.”Koskaan en ole kokenut vastaavaa innostusta, mikä on yllätys, sillä baijerilaiset ovat perinteisesti hyvin konservatiivisia. Toisaalta siellä konservatiivit yrittivät siirtyä vielä enemmän oikealle, mikä johti heidän häviöönsä”, Keller sanoo.eduskuntavaaleissa vihreät ylsi monin tavoin historialliseen vaalitulokseen https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006070805.html . Puolue kasvatti suosiotaan merkittävästi ja ylsi 11,5 prosentin ääniosuuteen. Vihreille tuli viisi lisäpaikkaa, ja 20 edustajasta 17 on naisia.Keller on seurannut suomalaisten vaalimenestystä erityisen kiinnostuneena, sillä hän on linkittynyt Suomeen myös henkilökohtaisesti. Keller on naimisissa suomalaisen vihreiden aktiivin Markus Draken https://www.hs.fi/haku/?query=markus+draken kanssa. ”Suomen vihreiden vaalimenestys oli todella inspiroiva”, hän sanoo.Vihreille on tullut vaali- tai gallupmenestystä myös esimerkiksi Hollannissa ja Belgiassa. Yleisesti vihreiden menestys on linkitetty tilanteeseen, jossa perinteiset valtapuolueet horjuvat ja äänestäjiä vapautuu uudelleenjakoon. Tällaisia vaalituloksia on saatu enenevässä määrin Euroopassa viime vuosina.Vihreiden puolueiden menestys on riippunut kuitenkin siitä, kuinka hyvin ne ovat pystyneet säilyttämään tärkeiden teemojen, esimerkiksi ilmastonmuutoksen käsittelyn, itsellään. Esimerkiksi Ruotsin ympäristöpuolue romahti viime vaaleissa, koska moni muu puolue astui sen aihekentälle.EU-vaaleissa vihreille povataan lisäpaikkoja samalla kun keskustakonservatiivinen EPP ja sosialistien ja demokraattien ryhmä menettää kannatustaan. Kellerin mukaan Euroopan vaalikenttiä määrittävä tekijä on nyt se, että konservatiivit kalastelevat edelleen äänestäjiä äärioikeiston ja populistien tonteilta. Kellerin mukaan äärilaitojen strategiaan ei kannattaisi lähteä mukaan.”Toivon todella, että konservatiivit lopettaisivat tällaisen oudon pelin pelaamisen. Se on vienyt heiltä äänestäjiä jo, ja lopulta johtaa äärioikeistolaisten valtaan EU-parlamentissa.”, populistien ja äärioikeiston osuus EU-parlamentissa todennäköisesti nousee, mutta Kellerin mukaan sitä ei ole syytä liioitella.”Totta kai se on huolestuttavaa, mutta toisaalta äärioikeiston valta ei ole luonnonlaki. Se riippuu siitä, paljonko tilaa heille annamme. Siksi on tärkeää äänestää”, hän sanoo.Keller ei näe yhteistyön mahdollisuuksia oikean äärilaidan kanssa. Vaikka kaikki eivät ole kannoissaan yhtä tiukkoja, ongelma ovat myös puolueet, jotka tukevat ja antavat näin oikeutuksen äärioikeistolle.

Oikaisu 4.5.2019 kello 11.20: Vihreiden ääniosuus Suomen eduskuntavaaleissa oli 11,5 prosenttia, ei 13,8 prosenttia kuten jutussa ensin virheellisesti kirjoitettiin.