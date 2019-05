Ulkomaat

Kiina on vanginnut ainakin miljoona muslimia ”keskitys­leireille”, syyttää Yhdysvaltain puolustus­ministeriö

Yhdysvallat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toimittaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toukokuussa