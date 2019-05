Ulkomaat

Gazasta ammuttiin kymmeniä raketteja Israeliin, joka vastasi ilmaiskuilla

ovat ampuneet kymmeniä raketteja Gazasta Israeliin lauantaina. Israel on vastannut raketti-iskuihin omilla ilmaiskuillaan, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.Maiden välillä on vallitsee löyhä tulitauko, joka horjuu toistuvasti.Reutersin mukaan Gazasta ammuttiin lauantaina ainakin 50 rakettia puolen tunnin aikana. Osa niistä ylsi syvälle maan eteläosaan.Israelissa ilmapuolustusjärjestelmä torjui suuren osa raketeista, ja rakettihälytysten myötä asukkaat ehtivät turvaan, eikä kukaan loukkaantunut.turvallisuuslähteen mukaan Israelin iskut osuivat ainakin kolmelle eri alueelle Gazassa, AFP kertoo. Gazan terveysviranomaisten mukaan kolme palestiinalaista on haavoittunut Israelin tekemissä iskuissa.Palestiinalaisten iskut olivat seurasta Israelin perjantaiselle ilmaiskulle, jossa kuoli kaksi äärijärjestö Hamasin taistelijaa. Israel puolestaan kertoi ilmaiskujen olleen kosto Gazasta tulleelle tulitukselle, jossa haavoittui kaksi rajan tuntumassa ollutta sotilasta.Perjantain levottomuuksissa kuoli myös kaksi muuta palestiinalaista. Väkivaltaisia yhteenottoja Gazan ja Israelin rajalla tapahtuu viikoittain.