Kiinan sotilaallinen mahti levittäytyy ympäri maailmaa, mutta keskeisin näyttämö on yhä salmi, jossa yksikin vieras sotalaiva herättää välittömän reaktion

Ulkomaat

Kiinan sotilaallinen mahti levittäytyy ympäri maailmaa, mutta keskeisin näyttämö on yhä salmi, jossa yksikin v

Viikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

180 kilometrin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taiwanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiljattain