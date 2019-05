Ulkomaat

Lavrovin ja Pompeon keskustelu Rovaniemellä sopii Venäjälle hyvin – sille keskustelu Venezuelasta on myös kesk

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi Venezuela on Venäjälle tärkeä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi Venezuela on Yhdysvalloille tärkeä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Yhdysvaltain

Miten tilanne etenee?

Puhelu